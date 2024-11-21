شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبى البنك الأهلى من ثلاثى بيراميدز قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين، لمنحهم التعليمات الفنية الخاصة بمواجهة بيراميدز في الدوري، حيث حذر طارق مصطفى لاعبيه من خطورة ثلاثي بيراميدز الهجومي، إبراهيم عادل، فيستون ماييلي، وأحمد عاطف قطة، مؤكداً على ضرورة وجود رقابة قوية على مفاتيح اللعب الهجومي لدى السماوي.

يعود طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، في مباراة البنك الأهلي المقبلة أمام بيراميدز، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها لمباراة واحدة كانت أمام فاركو.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من الدوري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب 2025.

وكان طارق مصطفى قاد البنك الأهلي من المدرجات في المباراة الماضية أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري.

وتعرض طارق مصطفى للطرد والإيقاف لمباراة واحدة عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك في الجولة الأولى من الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.