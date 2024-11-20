شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المباراة المقبلة لمنتخب الناشئين فى ختام تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مشواره في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة القارية، مع نظيره الليبي يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة لناشئي الفراعنة فى البطولة.

وحقق منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، فوزا مثيرا أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

تقدم المنتخب التونسي للناشئين في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى في الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني تمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة ليحسم المباراة لصالح مصر ويهديها الانتصار الثاني في التصفيات.

وضم تشكيل منتخب الناشئين في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، والدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي الوسط محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، والهجوم حمزة عبد الكريم وأنس رشدى".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وتتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها مصر برصيد 6 نقاط ثم المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط.