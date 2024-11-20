شكرا لقرائتكم خبر عن الكاس: لعبنا مباراة صعبة والمهم إسعاد الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

أبدى أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه منتخب مصر على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات شمال إفريقيا.

وأضاف الكاس في تصريحاته عقب المباراة، أن هناك ضغوطات كبيرة مرت بها المباراة، إلا أن التوفيق كان يساند منتخب مصر في النهاية.

ووجه الكاس الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وجميع أفراد الجهاز الفني على الجهد المبذول في البطولة من بدايتها.

وعبر الكاس عن سعادته الكبيرة، بسبب إسعاد الشعب المصري الذي يعشق كرة القدم.

وتقدم المنتخب التونسي للناشئين في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى في الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني تمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة ليحسم المباراة لصالح مصر ويهديها الانتصار الثاني في التصفيات.

وضم تشكيل منتخب الناشئين في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، والدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي الوسط محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، والهجوم حمزة عبد الكريم وأنس رشدى".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وتتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها مصر برصيد 6 نقاط ثم المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط.