شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم الأهلى 1-0 ويصعد لنهائى كأس مصر للشباب مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق إنبى مواليد 2005 على الأهلى بهدف دون رد ليتأهل النادي البترولي إلى نهائي بطولة كأس مصر للشباب،وسجل يوسف عصام السيد بسيوني،هدف اللقاء الوحيد.

وضرب إنبي موعداً مع الإسماعيلي فى نهائي بطولة كأس مصر للشباب يوم الثلاثاء المقبل.

في سياق مختلف وجه مسئولو نادي إنبي التقدير للاعبين والجهاز الفني على هذا الأداء البطولي الذي يعكس العمل الجماعي والإصرار على تحقيق الأفضل.

في سياق مختلف قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية، شاملة الفريق الأول ، قطاع الشباب والناشئين ، وفريق بايونيرز الذي يعد تحت رعاية النادي البترولي استقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى.

واتخذ اللاعبون هذا القرار تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن، ولتجسيد القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة.