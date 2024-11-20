شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتأخر أمام تونس بهدف مباغت في الدقيقة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، هدفا مبكرا من تونس، في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

وضم تشكيل منتخب الناشئين في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، والدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي الوسط محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، والهجوم حمزة عبد الكريم وأنس رشدى".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وتتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، ومصر أيضا بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، لكن تونس والمغرب لعبا ثلاثة مواجهات بينما باقي الفرق لعبت مباراتين فقط.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.