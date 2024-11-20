شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة في دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مع نظيره التونسي في الجولة الختامية لدورة شمال أفريقيا، وذلك في السادس والعشرون من نوفمبر الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحقق منتخب الشباب مواليد 2005، فوزا مثيرا أمام نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 وعبد الله البوستنتيدى في الدقيقة 89،بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

وضم تشكيل منتخب مصر في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، والدفاع: معتز محمد، بوستانجي، أحمد كباكا، محمد السيد، والوسط: محمود لبيب، محمد سمير، مروان محمود، وفي الهجوم: عمرو بيبو، أحمد شرف، محمد زعلوك.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما يحتل المنتخب الليبى المركز الأخير برصيد صفر من النقاط .