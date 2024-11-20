شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تونس تتقدم على منتخب مصر للناشئين 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، متأخرا بهدفين مقابل هدف أمام تونس، في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

تقدم المنتخب التونسي للناشئين في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى في الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار.

وضم تشكيل منتخب الناشئين في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، والدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي الوسط محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، والهجوم حمزة عبد الكريم وأنس رشدى".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وتتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، ومصر أيضا بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، لكن تونس والمغرب لعبا ثلاثة مواجهات بينما باقي الفرق لعبت مباراتين فقط.