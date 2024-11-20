شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس يهنئ منتخب الناشئين على روحهم القتالية أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، الشكر للاعبيه على روحهم القتالية بعدما حققوا فوزا مثيرا أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

وهنأ الكاس اللاعبين على قتالهم من أجل الفوز والتمسك بأمل التأهل للبطولة القارية، رغم البداية الصعبة بالخسارة من المغرب بخماسية في أولى لقاءات التصفيات.

وحفز الكاس اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية واستعادة ثقة الجماهير، وضمان مقعد في أمم إفريقيا للناشئين.

تقدم المنتخب التونسي للناشئين في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى في الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني تمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة ليحسم المباراة لصالح مصر ويهديها الانتصار الثاني في التصفيات.

وضم تشكيل منتخب الناشئين في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، والدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي الوسط محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، والهجوم حمزة عبد الكريم وأنس رشدى".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وتتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها مصر برصيد 6 نقاط ثم المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط.