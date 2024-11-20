شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: التركيز حاليا على الفوز فقط وأطالب جماهير الإسماعيلى بدعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب أن التركيز حاليا على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط فقط أمام تونس المباراة المقبلة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الافريقية المقبلة والانتظار لنتائج مباريات المنتخبات الأخرى لتحديد موقف الفراعنة.

وأضاف إسلام الشاطر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت قائلا " منتخب مصر يستحق الفوز في مباراة اليوم أمام ليبيا بنتيجة أكبر من ذلك ولكن من الواضح توتر اللاعبين أثناء سير اللقاء ".

وطالب إسلام الشاطر جماهير نادى الاسماعيلى بدعم منتخب الشباب المباراة المقبلة أمام تونس ومساندهم من مدرجات ستاد هيئة قناة السويس للفوز وحسم التأهل.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالى الفوز على نظيرة الليبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 وعبد الله البوستنتيدى في الدقيقة 89،بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما يحتل المنتخب الليبى المركز الأخير برصيد صفر من النقاط .