شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البطولة الأفريقية للشطرنج يكشف أسباب نجاح التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام غنيم مدير البطولة الأفريقية للشطرنج تحت 20 سنة والمقامة في مصر أن سبب نجاح التنظيم يعود للعمل الجماعي خلال المنافسات المستمرة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال عصام غنيم : إن نجاح البطولة يعود للعمل الجماعي وتفاني اللجنة المنظمة والمتطوعين الشباب الذين أظهروا احترافية استثنائية في جميع مراحل التنظيم، موضحاً أن مصر بات لديها خبرة وقدرة كبيرة على تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وأشاد مدير البطولة باللجنة المنظمة التي تضم فريق من الكفاءات المصرية ذو الخبرات الدولية المعنية بتنظيم بطولات شطرنج دولية متطوعين لنقل الخبرات التنظيمية الدوليه لشباب المجتمع الشطرنجي الواعد و الارتقاء برياضة الشطرنج على الصعيد المحلي والعالمي.

كما أثنى غنيم بشباب برنامج YLY التابع لوزارة الشباب والرياضة في تقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي، مما نال إعجاب جميع الوفود المشاركة حيث أشاد رؤساء الوفود بالمستوى الاحترافي للتنظيم، بقيادة لجنة تنظيمية مصرية متطوعة.

وشهدت البطولة الأفريقية للشطرنج تحت 20 سنة تفوقا مصريا وجولات مثيرة خلال المنافسات المستمرة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج.

وأسفرت المنافسات حتى الآن في البطولة المفتوحة حصول المصري ديفيد جورج على 3.5 نقطة بعد خمس جولات، محققا عدة انتصارات على لاعبين من أنجولا و ليبيا وأظهر تفوقا في المراحل النهائية للمباريات مما يعزز فرصه في الصعود للمراكز الأولى.

كما شهدت البطولة تألق اللاعب المصري حامد وفا المصنف الأول وحامل لقب النسخة السابقة وشهدت الجولات الخمس الأولى مواجهات صعبة استطاع فيها التفوق كما أظهر زميله فارس مصطفى، أحد أصغر المشاركين، مستوى جيدا حيث فاز في ثلاث مباريات رغم مواجهة لاعبين ذوي تصنيف أعلى.

وعلى مستوى منافسات الفتيات فقد حلت المصرية ديما علاء في المركز الثاني برصيد 3.5 نقطة، بعد الفوز على عدد من اللاعبين بينهم المصنفة الاولى على البطولة النيجيرية كاكبين ديبورا ، مما يجعلها واحدة من الأسماء المرشحة للصعود في التصنيف النهائي.

كما نجحت اللاعبة الناشئة جوي روماني بطلة إفريقيا وبطلة العرب رغم صغر سنها من تحقيق فوز أمام اللاعبة ناتاشا جوبرت من جنوب افريقيا وينتظرها مباراة صعبة في الجولة السادسة مع حاملة اللقب الجزائرية شهرزاد جرود.

وشهدت البطولة العديد من المفاجآت كان من أبرزها أداء اللاعب خافيير فيروز من غينيا الاستوائية ذو الأصول الإسبانية، الذي وصفته الصحف العالمية بـ «كارلسن القادم» حيث تعرّض لخسارة مفاجئة في الجولة الأولى بسبب ظروف شخصية مؤثرة بعد سماعه خبر وفاة جده قبل ساعات من الجولة الأولى ثم عاد بقوة ليحقق ثلاث انتصارات متتالية، ليصبح من بين أبرز المرشحين للتألق في الجولات المقبلة.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للشطرنج فرج عمرو المدير الفني والدكتور محمود رشدي و حسام مسلم.

وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.