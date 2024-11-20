شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يعقد أول اجتماعات المجلس بعد التسليم والتسلم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو اتحاد العاب القوى أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد، بعد الانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم، وذلك لمناقشة خارطة الطريق في نشاطات اللعبة الفترة المقبلة.

وينتظر مجلس إدارة ألعاب القوى انتهاء اللجنة الأولمبية من اعتماد نتيجة الانتخابات، حتى تقوم الوزارة بإرسال لجنة لانهاء إجراءات التسليم والتسلم من المجلس السابق الى المجلس الحالي، حتى يتسلم المجلس الجديد رسميا.

ويتكون المجلس الجديد من حاتم فودة رئيسا، وفى العضوية كلا من.. أحمد حمزة ، مجدى عبدالبديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، فتحى محمد محمود، راشد احمد، مجدى عبد المحسن ، محمد بدرى.



