شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الجياد 30 - 19 فى تاسع جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 30-19 فى تاسع جولات دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2004 للموسم المحلى 2024- 2025.

بينما تقام الجولة العاشرة الأربعاء المقبل بلقاءات بين كلا من الزمالك مع الزهور والأهلى مع القناة والمعادى مع الجزيرة والبنك الأهلى مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع هليوبوليس ودلفى مع طلائع الجيش والطيران مع سموحة .

كما حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.