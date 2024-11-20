شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو إنبي يتبرعون بجزء من مكافآتهم لدعم أسرة لاعب كفر الشيخ الراحل والان مع تفاصيل الخبر

قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية، شاملة الفريق الأول ، قطاع الشباب والناشئين ، وفريق بايونيرز الذي يعد تحت رعاية النادي البترولي استقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى.

واتخذ اللاعبون هذا القرار تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن، ولتجسيد القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة.

كان اللاعب محمد شوقى تعرض لأزمة خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدورى القسم الثانى المصرى، إذ سقط مغشيًا عليه داخل أرضية الملعب، بعد بلع لسانه، ليتم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب، وكانت مديرية الصحة، أعلنت أنه تم استقبال اللاعب بعد إصابته بتوقف عضلة القلب، الأمر الذى استدعى إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى للاعب حتى استعاد النبض مجددا.