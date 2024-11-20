شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجدد الثقة فى سيف جعفر ويعيده لحسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

جدد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الثقة في سيف جعفر لاعب الفريق،بعد ابتعاده عن حساباته الفنية طوال الفترة الماضية،لتأتي مباراة النصر الليبي الودية وتمنحه قبلة الحياة مجدداً في القلعة البيضاء.

وقرر جوميز منح سيف جعفر فرصة أخرى لإثبات جدارته بارتداء قميص نادي الزمالك،قبل منح الإدارة الضوء الأخضر للإسنغناء عن اللاعب بشكل نهائي،وطالب الخواجة اللاعب ببذل قصارى جهده في التدريبات الجماعية وانتظار الفرصة للإعلان عن نفسه.

وسمح جوميز لثلاثي الزمالك سيف فاروق جعفر،مهاب ياسر،محمد عاطف بالعودة للتدريبات الجماعية بعد أن كانوا ضمن المستبعدين، ويخوضون مراناً فردياً لعدم قناعته بمستواهم الفني إلا أنه استقر في النهاية على مشاركتهم ضمن المجموعة الأساسية.

في سياق مختلف سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك بعد عودة المصابين إلى الفريق، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية مع زملائهم، مثل مصطفى الزنارى ، وأحمد مصطفى زيزو، بالإضافة إلى بدء محمد حمدى التأهيل بالكرة على هامش تدريبات الفريق.

وشارك زيزو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها وذلك بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي والعلاجي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي عاني منها وكانت عبارة عن مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

كما شارك الزنارى بالتدريب الجماعى وذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية تحت إشراف الجهاز، بسبب الإصابة التي تعرض لها وكانت عبارة عن جرح قطعي في الرأس.