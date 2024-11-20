شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم ليبيا 2-1 ويُحيى آماله فى التأهل لأمم أفريقيا .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالى الفوز على نظيرة الليبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 وعبد الله البوستنتيدى في الدقيقة 89،بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما يحتل المنتخب الليبى المركز الأخير برصيد صفر من النقاط .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبو منتخب مصر للشباب وأهدار العديد من الهجمات الخطيرة عن طريق عمر خالد بيبو ومحمد زعلوك بينما لم يظهر هجمات للاعبو المنتخب الليبى وتعرض محمد السيد للإصابة فى الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء ومشاركة عبد الرحمن عبد اللطيف بديلا له وأشهر الحكم البطاقة الحمراء عمورى لاعبو المنتخب الليبى في الدقيقة 69.

وخاض منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي المباراة بتشكيل كالتالى : عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد وبوستانجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

ويتصدر منتخب المغرب لجدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، و منتخب تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والجزائر في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة وليبيا بالمركز الأخير بدون رصيد من النقاط .



