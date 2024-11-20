شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتعادل وتونس ترد بالتقدم فى 3 دقائق فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، هدف التعادل أمام تونس، ولكن شباب نسور قرطاج أعادو التقدم مرة أخرى، فى المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

وتقدم المنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى في الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار.

وضم تشكيل منتخب الناشئين في حراسة المرمى عمر عبد العزيز، والدفاع : حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد، وفي الوسط محمد البندراى وبلال عطية وعمر العدوى ومحمد حمد، والهجوم حمزة عبد الكريم وأنس رشدى".

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراة على منتخب الجزائر، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وتتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، ومصر أيضا بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، لكن تونس والمغرب لعبا ثلاثة مواجهات بينما باقي الفرق لعبت مباراتين فقط.