شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب الشباب يجرى أشعة بعد خروجه مصابا أمام ليبيا بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يجرى محمد السيد لاعب منتخب الشباب مواليد 2005 ونادي الزمالك، أشعة للإطمئنان عليه بعد إصابته أمام نظيره الليبي، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وضم تشكيل منتخب مصر في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، والدفاع: معتز محمد، بوستانجي، أحمد كباكا، محمد السيد، والوسط: محمود لبيب، محمد سمير، مروان محمود، وفي الهجوم: عمرو بيبو، أحمد شرف، محمد زعلوك.

تعرض محمد السيد لإصابة قوية في الدقيقة السادسة، إثر احتكاك قوي بأحد لاعبي المنتخب الليبي، ليخرج مستبدلا على إثر تلك الإصابة ويحل محله فارس خالد.

وتشير نتيجة المواجهة بعد مرور 50 دقيقة، إلى التعادل السلبي بين الجانبين، ويحتاج الفراعنة للفوز لإحياء لآمال التأهل لنهائيات أمم إفريقيا للشباب.