شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تحت 20 عاما .."كباكا" يحصد جائزة رجل المباراة للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر للشباب جائزة رجل المباراة أمام ليبيا عقب التألق والظهور بشكل جيد حيث أحرز هدف التقدم للفراعنة وساهم في حصد الثلاث نقاط، وهذه هى المرة الثانية على التوالى التى يحصد فيها الجائزة.

وحقق منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي ميكالى الفوز على نظيرة الليبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 وعبد الله البوستنتيدى في الدقيقة 89،بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما يحتل المنتخب الليبى المركز الأخير برصيد صفر من النقاط .