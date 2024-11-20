شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: المباراة كانت صعبة وكنا فى أمس الحاجة للثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتبر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة فريقه أمام نظيره ليبيا، أن المباراة كانت صعبة، ولاعبينا كانوا في أمس الحاجه للفوز بالثلاث نقاط.

وأضاف أن لاعبينا أهدروا العديد من الفرص السهلة، خلال شوطي اللقاء، وقد لعبوا تحت ضغط نفسي شديد، وتأثرنا كثيرًا بغياب اللاعب محمد السيد للإصابة، حيث يعد لاعب محوري، وقد صعب المنافس اللقاء علينا بما يمتلكوا من حماس خاصة اللاعب المهاري مروان الزاقوزي.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إلى أنه يرفض تحميل اللاعبين أي نقد، خاصة أنهم صغار السن، وما يهمنا هو حصد الثلاث نقاط لإحياء أملنا في البطولة.

وأوضح ميكالي أنه حاول عمل توليفة من اللاعبين قبل انطلاق البطولة، واختار المجموعة الحالية من 42 لاعبًا، واعترف بوجود قصور وأخطاء في الاختيارات لضيق الوقت، حيث تولى القيادة قبل شهر فقط.

وأحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 وعبد الله البوستنتيدى في الدقيقة 89،بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

وضم تشكيل منتخب مصر في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، والدفاع: معتز محمد، بوستانجي، أحمد كباكا، محمد السيد، والوسط: محمود لبيب، محمد سمير، مروان محمود، وفي الهجوم: عمرو بيبو، أحمد شرف، محمد زعلوك.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثانى برصيد 4 نقاط بينما يحتل المنتخب الليبى المركز الأخير برصيد صفر من النقاط .