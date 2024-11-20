منتخب مصر تحت 20.. أهداف مباراة الفراعنة وليبيا بتصفيات أمم أفريقيا للشباب

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر تحت 20 سنة على نظيره الليبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

أهداف مباراة الفراعنة وليبيا بتصفيات أمم أفريقيا للشباب

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 ، وتعادل منتخب ليبيا فى الدقيقة 77، حتى تجح عبد الله بوستنتيدى من تسجيل هدف الفوز القاتل فى الدقيقة 89 برأسية رائعة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر للشباب المركز الثانى برصيد 4 نقاط، بينما المنتخب الليبى يتذيل المجموعة حيث لم يحصد اى نقاط حتى الأن .

وننتظر انتهاء مواجهة منتخب تونس أمام نظيره الجزائرى بعد قليل لتحديد مراكز كل منهم ومعرفة فرص منتخب مصر المحققه للتأهل.