من فيدرر إلى نادال.. شكراً يا من أخذت التنس إلى مستويات مذهلة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: لم يشهد التاريخ الرياضي "تنافساً احترافياً" مثيراً تكبح جماحه الروح الرياضية الخلاقة، مثل التنافس بين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافا نادال، وفي لحظات اعتزال نادال حرص فيدرر على توجيه رسالة له، قد تكون من بين الأعظم في فن الرسائل بين أسطورتين، ويكفي أن السويسري ختم رسالته بتوقيع يقول :"مشجعك روجيه"، أي أنه جعل من نفسه مشجعاً لمنافسه الأول.

وجاء في رسالة الأسطورة فيدرر :"مع استعدادك لوداع ملاعب التنس، لدي بعض الأشياء لأشاركك بها قبل أن تجتاحني موجة عاطفية، لنبدأ بالأمر الواضح: لقد تغلبت عليّ كثيرًا. أكثر مما تمكنت من التغلب عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع أحد غيرك أن يفعلها. على الملاعب الرملية، شعرت وكأنني أدخل إلى حديقتك الخلفية، وجعلتني أعمل بجدية أكبر مما كنت أتخيل".

وتابع :"لقد جعلتني أعيد تصور كل شيء عن لعبتي - حتى أنني ذهبت إلى حد تغيير حجم رأس مضربي، على أمل الحصول على أي ميزة في تنافسي معك، أنا لست شخصًا يؤمن بالخرافات كثيرًا، لكنك أخذت الأمر إلى المستوى التالي، العملية برمتها، نعم عالم التنس بأكمله، كل في تلك الطقوس. تجميع زجاجات المياه الخاصة بك، تصفيف شعرك، تعديل ملابسك... كل ذلك بأعلى كثافة. سرًا، أحببت الأمر برمته. لأنه كان فريدًا من نوعه - كان أنت".

وأنت تعلم ماذا، رافا، لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر.

حسنًا، ربما لم يكن الأمر كذلك في البداية. بعد بطولة أستراليا المفتوحة عام 2004، حققت المرتبة الأولى لأول مرة. اعتقدت أنني كنت على قمة العالم. وكنت كذلك بالفعل - حتى بعد شهرين، عندما مشيت على الملعب في ميامي بقميصك الأحمر بلا أكمام، مستعرضًا عضلات ذراعك، وتغلبت علي بشكل مقنع.

كل تلك الضجة التي سمعتها عنك - عن هذا اللاعب الشاب المذهل من مايوركا، موهبة جيلية، ربما يفوز ببطولة كبرى يومًا ما - لم تكن مجرد ضجة.

انتهى بنا الأمر بعد 20 عاماً من المنافسة

كنا في بداية رحلتنا وانتهى بنا الأمر معًا. بعد عشرين عامًا، رافا، يجب أن أقول: يا له من مشوار رائع حققته. بما في ذلك 14 بطولة مفتوحة في فرنسا - تاريخي! لقد جعلت إسبانيا فخورة... لقد جعلت عالم التنس بأكمله فخورًا.

ما زلت أفكر في الذكريات التي شاركناها. الترويج للرياضة معًا. لقد لعبت تلك المباراة على نصف عشب ونصف طين. وحطمت الرقم القياسي للحضور على مر العصور باللعب أمام أكثر من 50 ألف مشجع في كيب تاون بجنوب أفريقيا. لقد كنا نضحك على بعضنا البعض دائمًا. لقد أرهقنا بعضنا البعض في الملعب ثم، في بعض الأحيان، كان علينا حرفيًا دعم بعضنا البعض أثناء احتفالات التتويج بالكؤوس.

خشيت من تقليد أطفالي بك

ما زلت ممتنًا لدعوتك لي إلى مايوركا للمساعدة في إطلاق أكاديمية رافا نادال في عام 2016. في الواقع، لقد دعوت نفسي نوعًا ما. كنت أعلم أنك مهذب للغاية لدرجة أنك لم تصر على وجودي هناك، لكنني لم أرغب في تفويت ذلك.

لقد كنت دائمًا قدوة للأطفال في جميع أنحاء العالم، وميركا (زوجتي) وأنا سعداء جدًا لأن أطفالنا تدربوا جميعًا في أكاديمياتك. لقد استمتعوا كثيرًا وتعلموا الكثير - مثل الآلاف من اللاعبين الشباب الآخرين. على الرغم من أنني كنت دائمًا قلقًا من أن أطفالي سيعودون إلى المنزل يلعبون التنس كأعسر.

ثم كانت لندن - كأس لافر في عام 2022. مباراتي الأخيرة. لقد كان وجودك بجانبي يعني لي الكثير، ليس كمنافس لي بل كشريك لي في الزوجي. إن تقاسم الملعب معك تلك الليلة، وتقاسم تلك الدموع، سيظل إلى الأبد أحد أكثر اللحظات خصوصية في مسيرتي المهنية.

رافا، أعلم أنك تركز على المرحلة الأخيرة من مسيرتك الملحمية. سنتحدث عندما تنتهي. في الوقت الحالي، أريد فقط أن أهنئ عائلتك وفريقك، الذين لعبوا جميعًا دورًا كبيرًا في نجاحك. وأريدك أن تعلم أن صديقك القديم يشجعك دائمًا، وسيشجعك بصوت عالٍ في كل ما تفعله بعد ذلك.

رافا!

كل التوفيق لك دائمًا، أنا مشجعك روجيه فيدرر