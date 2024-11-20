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الأهلى يستأنف تدريباته بحضور الدوليين استعدادا للاتحاد السكندري.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 06:06 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

شهد المران، عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في المران، واكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، بعد المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏


وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع مع الطاقم المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة.‏
وكان الفريق قد تغلب على «تيم اف سي» وديا بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال فترة التوقف الدولي؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني ‏الأخير.‏

افشة
افشة

 

الساعي
الساعي

 

السولية
السولية

 

الشحات
الشحات

 

الشناوي
الشناوي

 

تاو
تاو

 

جلسة كولر مع اللاعبين
جلسة كولر مع اللاعبين

 

ربيعة
ربيعة

 

رضا
رضا

 

سمير
سمير

 

شوبير
شوبير

 

عطية الله
عطية الله

 

كمال
كمال

 

كهربا
كهربا

 

كوكا
كوكا

 

كولر يتابع المران
كولر يتابع المران

 

كولر
كولر

 

لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي

 

مران الاهلي
مران الاهلي

 

ياسر
ياسر

 

يوسف
يوسف

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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