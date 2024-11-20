شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستضيف بطولة الجمهورية لقفز الموانع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، وذلك استمراراً لنجاحات الوادى فى تنظيم البطولات المحلية والدولية المقامة على ملاعبه ذات الجودة والمعايير العالمية وإسهاماً من الوزارة فى الارتقاء برياضة الفروسية.

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