شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستضيف بطولة الجمهورية لقفز الموانع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 20 نوفمبر 2024 05:54 م
استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بطولة الجمهورية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، وذلك استمراراً لنجاحات الوادى فى تنظيم البطولات المحلية والدولية المقامة على ملاعبه ذات الجودة والمعايير العالمية وإسهاماً من الوزارة فى الارتقاء برياضة الفروسية.
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