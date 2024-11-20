4 لاعبين يتصدرون قائمة هدافى دورى المحترفين قبل الجولة التاسعة

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القاهرة - سامية سيد - يتصدر 4 لاعبين قائمة هدافى دورى المحترفين برصيد 4 أهداف لكل منهم، بعد مرور 8 جولات على انطلاق المسابقة حتى الآن، والتي شهدت تسجيل 145 هدفا.

وتنطلق الجولة التاسعة يوم الأحد المقبل بـ5 مواجهات، على أن تستكمل الجولة يوم الاثنين المقبل بـ5 مواجهات أخرى، من المتوقع أن تشهد ندية قوية بعد التعديلات التي حدثت في الأجهزة الفنية في بعض الأندية.

هدافو دورى المحترفين قبل الجولة التاسعة..

مصطفى سلطان "لقناة" 4 أهداف

تشارلز باسي "المقاولون العرب" 4 أهداف

على حسين "وادى دجلة" 4 أهداف

محمد شاهين "وى" برصيد 4 أهداف

وهناك أكثر من لاعب سجل 3 أهداف هم: "أوجستن أوتو، شيراز محمد، محمد مجدى، عوض التهامى، محمود مسعود، أحمد كفتة، أبو بكر فوزى".

استعاد الترسانة نغمة الانتصارات بالفوز خارج ملعبه على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 7 نقاط، كما فاز أسوان على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ، بينما أستمر رصيد أبناء أسيوط عند 10 نقاط .

في الوقت نفسه تعادل ديروط مع بلدية المحلة سلبيا، وفى ختام مباريات الجولة نجح وادى دجلة في الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين ليعتلى صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة بالتساوى مع المقاولون العرب.