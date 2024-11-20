شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، هانيا الحمامي، وسنا إبراهيم، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وجاءت نتائج المصريين في اليوم الأول من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

- فوز علي فرج على تسز كوان لو بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-6.

- فوز هانيا الحمامي على أيرا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-2, 11-5.

- فوز سنا إبراهيم على سلمى الطيب بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-4, 11-3.

- هزيمة زينة ميقيوي أمام البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-6.

- هزيمة فارس الدسوقي أمام فاركاز بلاسز بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 12-10, 6-11, 11-5, 12-10.