شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يسدد 7 ملايين و664 ألف جنيه للزمالك ويُنهى أزمة الشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أزمته الأخيرة مع نادى الزمالك، والخاصة بالشيك المستحق الذى لم يتم سداده من باقى قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب لصالح القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من محمود كهربا، أن اللاعب قام اليوم بسداد الشيك المستحق والبالغ قيمته 7 مليون 664 ألف جنيه، والذى كان الزمالك حرك دعوة ضد اللاعب بسبب عدم وجود رصيد فى حسابه لتحصيل قيمة الشيك.

ويعانى كهربا على الصعيد المالى بسبب غرامة الزمالك التى سبق ودفعها أواخر فبراير الماضي وبلغت وقتها أكثر من 70 مليون جنيه، بجانب تغريم اللاعب أكثر من مرة في الأهلي نتيجة الخروج عن النص آخرها تغريمه مليون جنيه خلال السوبر المصري الأخير بالإمارات بسبب الإعتراض على عدم المشاركة قبل أن يتم تخفيض الغرامة إلى 500 ألف جنيه.

وفوجئ كهربا بتصعيد الزمالك ضده بعد تأخره في سداد آخر جزء من الغرامة، حيث حرر مسئولو القلعة البيضاء محضرا في قسم شرطة مصر القديمة منذ أيام للحصول على مبلغ الشيك.