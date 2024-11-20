شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الثلاثى زيزو والشحات وشوبير قبل الترشح لجائزة أفضل لاعب داخل القارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الثلاثى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك وحسين الشحات ومصطفى شوبير لاعبى الأهلى في القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء والتي أعلنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".

ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر منصة "إكس"، تواجد 5 لاعبين في قائمة المرشحين المختصرة للحصول على لقب أفضل ناد في القارة السمراء.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بـ جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء الأسماء الآتية: "أحمد مصطفى زيزو (الزمالك)، حسين الشحات (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، إيسوفو دايو (نهضة بركان)، رونالدو ويليامز (صن داونز)".

ونستعرض في التقرير التالى ماذا قدم الثلاثى في الموسم الماضى والحالى حتى الآن للترشح على الجائزة.. أحمد مصطفى زيزو الموسم الماضى

لعب: 30 مباراة

سجل: 13 هدفا

صنع: 9 أهداف

عدد الدقائق: 2477 دقيقة

وفى الموسم الحالي لعب أحمد مصطفى زيزو 6 مواجهات نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر في 541 دقيقة حتى الآن.

حسين الشحات في الموسم الماضى

لعب: 47 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: 10 أهداف

عدد الدقائق: 3069 دقيقة

ولعب حسين الشحات هذا الموسم 7 مباريات نجح في تسجيل هدفين فى 515 دقيقة.

مصطفى شوبير الموسم الماضى

لعب: 25 مباراة

استقبل: 16 هدفا

شباك نظيفة: 15 مباراة

عدد الدقائق: 2244 دقيقة

وشارك مصطفى شوبير هذا الموسم في مباراة واحدة مع منتخب مصر أمام بوتسوانا استقبل خلالها هدفا ونجح في التصدي لأكثر من هجمة.