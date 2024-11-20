شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيلي 2005 يطيح ببروكسي ويتأهل لنهائة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق 2005 بالنادي الإسماعيلي، لنهائي كأس مصر عقب الفوز على نظيره بروكسي، بنتيجة 3 - 1 في ركلات الترجيح، عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب توليب، بنصف نهائي البطولة.

خاض الفريق المباراة بتشكيل ضم كلا من، محمد عبد الرازق، في حراسة المرمى، وعمر طارق، حماده صلاح، محمد إيهاب، حسن منصور، نادر علاء، عبدالله حسن، محمود إبراهيم، مهند عبد العاطي، عمرو سعيد وحسن صابر.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من طارق جمال، مديرا فنيا، وسيد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد عبده مدربا للحراس، ومحمد فوزي مخططا للأحمال، ومصطفى بوكس إخصائي علاج طبيعى، ومحمد صالح مديرا إداريا.

وشهدت المباراة حضور كل من، محسن عبد المسيح، ودكتور محمد جمال، عضوا مجلس الإدارة، بالإضافة إلى علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، وعماد سليمان، المشرف العام على الفريق الأول.

كما حرص حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول، على حضور اللقاء رفقة كل من أحمد حسام، المدرب العام للفريق، ومصطفى كمال، مدرب حراس المرمى.