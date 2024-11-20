شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مسار: أستطعنا أن ننافس أقوى فرق القارة وسنقاتل من أجل البرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رمضان المدير الفني لفريق مسار للكرة النسائية، أن فريق مسار استطاع أن ينافس أقوى فرق القارة والتغلب عليهن، وكنا قريبين من الوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

وقال أحمد رمضان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "قدمنا أداء قويا في البطولة وكسبنا حامل اللقب صن داونز وأتعادلنا مع فريق إيدو كوينز الذى سنواجه يوم الجمعة على الميدالية البرونزية، وكسبنا البنك الإثيوبى".

وتابع مدرب مسار: "واجهنا سوء توفيق كبير في مباراة الجيش الملكى وأهدرنا ركلة جزاء ولنا ركلة جزاء لم تحتسب ونجحنا في التعادل ولكن تلقينا هدف في الثوانى الأخيرة، وبشكر لاعباتى على المجهود القوى والأداء".

وأوضح أحمد رمضان: "كنا نرغب في الوصول إلى النهائي لكن مفيش نصيب وسنسعى بكل قوة لحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وخلال سنتين متواصلتين عمل استطاعنا أن ننافس أقوى فرق القارة وبنكسبهم وكنا نقدر نصل النهائي".

ووجه رسالة لكل اللاعبات قائلا: "رسالتى إلى كل بنت بتلعب كرة اجرى ورا حلمك وصدقيه وهتحقق كل اللى بتحلم به".

ويستهدف فريق مسار للكرة النسائية حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في المشاركة الأولى في دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا في المغرب، عندما يواجه إيدو كوينز النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمن فريق مسار الحصول على 300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائي، ويستهدف حصد المركز الثالث للحصول على 350 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار فقط.