شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مباراة مصر ضد بوتسوانا فى ختام تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مع بوتسوانا بهدف لمثله، في ختام مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوى.

تقدم منتخب بوتسوانا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

كواليس مباراة مصر ضد بوتسوانا

بهذه النتيجة، تصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بعد نهاية تصفيات أفريقيا برصيد 14 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ليتأهلا سويا إلى أمم أفريقيا عن هذه المجموعة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.