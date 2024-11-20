شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يحفز لاعباته قبل مواجهة البرونزية: "لا يزال لدينا ميدالية للعب من أجلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لفريق مسار للكرة النسائية، تحفيزا للاعبات قبل مواجهة فريق إيدو كوينز النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا في المغرب.

وكتب الحساب الرسمى لنادى مسار عبر فيس بوك تعليقا على نتيجة مباراة الجيش الملكى: "ليست النتيجة التى أردناها، ولكن لا يزال لدينا ميدالية للعب من أجلها".

ويلتقى فريق مسار مع إيدو كوينز النيجيري في السابعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب بن محمد العبدي، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

خسر فريق مسار أمام الجيش الملكى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار دور نصف نهائي البطولة، بينما خسر إيدو كوينز النيجيري أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يستهدف فريق مسار للكرة النسائية حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في المشاركة الأولى في دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا في المغرب، عندما يواجه إيدو كوينز النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمن فريق مسار الحصول على 300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائي، ويستهدف حصد المركز الثالث للحصول على 350 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار فقط.