شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد مصير بيكهام من مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى سيراميكا، نتيجة أشعة الرنين التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب 2025.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة قوية في الظهر خلال مواجهة بوتسوانا، لم يستطع اللاعب إكمال المباراة على إثرها، ليدفع حسام حسن بحسام عبد المجيد بدلا منه.

وأجرى أحمد رمضان بيكهام أشعة رنين على ظهره لمعرفة مدى الإصابة والفترة التي يحتاجها من أجل التعافى من الإصابة وتحديد موقفه من مواجهة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل.

وكان سيراميكا تغلب على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحمل فريق سيراميكا لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في آخر نسختين، حيث توج بالنسخة الأولى عقب الفوز على المصري في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما جاء تتويجه بالنسخة الثانية عقب الفوز فيالنهائي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.