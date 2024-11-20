موعد مباراة مسار وإيدو كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق مسار للكرة النسائية، تحديا جديدا عندما يواجه فريق إيدو كوينز النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز النيجيري

ويلتقى فريق مسار مع إيدو كوينز النيجيري في السابعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب بن محمد العبدي، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

خسر فريق مسار أمام الجيش الملكى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار دور نصف نهائي البطولة، بينما خسر إيدو كوينز النيجيري أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الميدالية البرونزية

يستهدف فريق مسار للكرة النسائية حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في المشاركة الأولى في دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا في المغرب، عندما يواجه إيدو كوينز النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وضمن فريق مسار الحصول على 300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائي، ويستهدف حصد المركز الثالث للحصول على 350 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار فقط.

مشوار مسار

بدأ فريق مسار مشواره في دورى ابطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى في الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى في نصف نهائي بهدفين مقابل هدف.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.