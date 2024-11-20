شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهنئ الجماهير السودانية الشقيقة بالتأهل إلى نهائيات الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم النادي الأهلي بالتهنئة إلى جماهير الكرة السودانية الشقيقة والاتحاد السوداني لكرة القدم، بمناسبة تأهل منتخب الأشقاء إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية عن جدارة واستحقاق وتخطي كل الصعاب.. متمنين للشعب السوداني الشقيق وجماهير الكرة السودانية ومنتخباتها کل تقدم وازدهار.

وتأهل منتخب السودان رسميا الي بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد تعادله سلبيا في مباراة أنجولا التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة احتل منتخب السودان المركز الثاني رسميا برصيد 8 نقاط ليتأهل الي بطولة أمم افريقيا مع منتخب أنجولا متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

تشكيل السودان ضد أنجولا

بدأ منتخب السودان المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد المصطفى

الدفاع: أحمد طبنجة – محمد ارنق – عبدالرحمن كوكو – رمضان عجب.

خط الوسط: أبو عاقلة عبدالله - صلاح عادل – والي الدين خضر.

خط الهجوم : عبدالرؤوف يعقوب - محمد عبدالرحمن – أبو بكر عيسى.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة تعرض منتخب غانا للخسارة أمام منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بنفس التوقيت، ليتذيل منتخب غانا مجموعته برصيد 3 نقاط ويغيب عن بطولة أمم افريقيا المقبلة لأول مرة منذ 2004، فيما احتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد 7 نقاط.