شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يدير المباراة الدولية رقم 100 بين الجزائر والمغرب تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد شمال افريقيا لكرة القدم ، تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة أحمد الغندور لمباراة منتخبى الجزائر والمغرب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

يضم الطاقم كلا من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان، والليبي عبد الواحد حرويدة حكما رابعا.

ويحقق الحكم الدولي أحمد الغندور رقما مميزا بادارته لهذا اللقاء، حيث يصل إلى المباراة الدولية رقم 100 في مسيرته التحكيمية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد هيئة قناة السويس.

كان اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم اختار الثلاثي المصري الغندور وجمال والبساطي ضمن الحكام المشاركين في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.