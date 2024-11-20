شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ولاعبو الزمالك يرفضون نغمة الغيرة من زيزو.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

رفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا نغمة الغيرة من أحمد مصطفى زيزو زميلهم بالفريق.

ويرغب لاعبو الزمالك فى استمرار زيزو بالفريق، وتجديد عقده مع الأبيض، خلال الفترة المقبلة، وهو ما ظهر فى تصريحات شيكابالا فى آخر ظهور له فى أحد احتفالات محبى الزمالك بالسوبر الأفريقي.

وقال شيكابالا إن لاعبى الزمالك ليسو غاضبون بسبب التجديد لزيزو، خاصة أن هناك نغمة من خارج الزمالك أن لاعبى الفريق سيغضبون من تجديد عقد زيزو مع الفريق براتب مرتفع، وهذا غير صحيح، خاصة أن اللاعبين يطالبون ويرغبون بتجديد زيزو مع الزمالك، مشددا أن هذا ليس رأيه أو رغبته الشخصية بل كل الفريق يريد ذلك.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه، وأبدي اللاعب والنادي رغبة فى تجديد التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.