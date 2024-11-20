شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يطالب لاعبي منتخب الشباب بالتركيز فى لقاء ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي، استعدادا للقاء ليبيا الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الثالثة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا، كما يلتقي اليوم المغرب مع الجزائر الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة، ويتصدر المغرب البطولة وله 6 نقاط ويليه تونس وله 3 نقاط ومصر والجزائر ولكل نقطة وليبيا بلا نقاط.

وحرص البرازيلى ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباراة وتنفيذ تعليماته بدقة وجاء التدريب قوي وتضمن بعض الجمل الخططية المنتظر تنفيذها فى لقاء اليوم.