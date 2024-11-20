تعرف على مشوار منتخب الناشئين فى تصفيات أمم أفريقيا وفرص التأهل

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة مدربه أحمد الكاس، مواجهة مهمة ومصيرية فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، عندما يواجه منتخب تونس بدورة شمال أفريقيا المقامة فى المغرب والمؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

مشوار منتخب الناشئين قبل مواجهة تونس

استهل منتخب الناشئين مواليد 2008، التصفيات بالخسارة من منتخب المغرب بالخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأولى، ثم حقق الفوز على الجزائر فى المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف، بينما فازت تونس فى أول مباراتين على الجزائر وليبيا وتعادلت في المباراة الثالثة مع المغرب، ويعنى فوزها على مصر تأهلها رسميا.

فرص تأهل منتخب الناشئين

يحتاج منتخب الناشئين الفوز على تونس اليوم لحرمانه من ضمان الصعود ثم الفوز على ليبيا لضمان الصعود بعد الفوز على الجزائر فى المباراة الماضية.

ترتيب مجموعة مصر

تتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، ومصر أيضا بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط، لكن تونس والمغرب لعبا ثلاثة مواجهات بينما باقي الفرق لعبت مباراتين فقط.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسئول مهمات.