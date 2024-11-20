شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام أشرف دارى فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية أول ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حاليا للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل الذي تعرض له في سبتمبر الماضي قبل أن تتجدد نفس الإصابة مرتين وتطول فترة ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات.

ويرفض الجهاز الطبي للأهلي استعجال عودة اشرف داري للمشاركة في المباريات حيث تم منحه راحة كافية وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة شهر كامل منذ تجدد الإصابة بعد مباراة العين الإماراتي في كأس الانتركونتيننتال للأندية، على أن يكون متاحا للمشاركة في التدريبات أول الشهر المقبل، وبعدها يتم تقييم مستواه مجددا من المشاركة في المباريات أو الانتظار عليه بعض الوقت.

على صعيد متصل ، شهدت الأيام الماضية اتصالات ودية بين مسئولي النادي الأهلي ودينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، أكد خلالها دينو لإدارة النادي أن المدير الفني لا يفكر فى العروض التي وصلت له مؤخراً.

وكشف وكيل أعمال كولر لإدارة الأهلي، أن المدرب السويسري يشعر براحة تامة فى القلعة الحمراء ويرغب فى استكمال تجربته، ومواصلة النجاحات والبطولات المحلية والقارية بل والعالمية.

وأكد دينو لمسئولى الأهلي، أن وصول عروض كثيرة لـ كولر من أندية خارجية، سواء في الخليج أو أوروبا أو بعض المنتخبات، أمر طبيعي في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها المدرب مع الأهلي، كما أنه يمتلك سيرة ذاتية جيدة قبل قدومه للأهلي أبرزها تجربته الجيدة مع منتخب النمسا لمدة 6 سنوات.

وأشار دينو إلى أنه حرص على التحدث في إحدى وسائل الإعلام المصرية مؤخراً عن رغبة كولر في البقاء من أجل إغلاق ملف العروض الخارجية والتأكيد على أن المدرب مُستمر مع الأهلي خاصة وإنه مرتبط بعقد معه ينتهي في صيف 2026.