شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب 2005 يواجه ليبيا فى مهمة إحياء الأمل للتأهل إلى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مع نظيره الليبي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي يتصدرها حاليا منتخب المغرب، ويدخل منتخب شباب الفراعنة اللقاء طامحا في تحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على حظوظه في التأهل للنهائيات.

وقبل انطلاق الجولة الرابعة اليوم، يتصدر منتخب المغرب الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر لكل منهما نقطة واحدة وليبيا لا شيء.

وكان منتخب المغرب للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حقق الفوز على نظيره التونسي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الإثنين، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز للفائز معاد ضحاك الدقيقة" 47" ورضا العلوي " 71" والمهزوم خليل العياري في الدقيقة الأولى من المباراة.

تعادل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 مع نظيره الجزائري بهدف لمثله في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الإثنين، بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، أحرز محمد زعلوك هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 57 وبن أحمد كوحيلي الدقيقة 86 من ضربة جزاء.