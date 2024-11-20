شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يتلقى واجب العزاء فى الراحل سمير مرعى والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى النادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء، واجب العزاء فى وفاة سمير مرعى أحد نجوم الدراويش فى العصر الذهبى، عقب صلاة المغرب بالملاعب المفتوحة.

وأصدر النادى الاسماعيلى بيانا عبر صفحته الرسمية عبر تويتر نعى خلاله وفاة نجمه الأسبق سمير مرعى بعد صراع مع المرض.

وجاء نص البيان كالتالى: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الإسماعيلي ينعى كابتن سمير مرعي ينعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ببالغ الحزن والأسى الكابتن سمير مرعي، نجم الإسماعيلي السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الكريمة الصبر والسلوان".

فى سياق آخر، فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على نظيره زد، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الاسماعيلى المباراة بتشكيل ضم كلا من، أحمد عادل عبد المنعم، في حراسةالمرمى، حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، هشام محمد، محمد عبد السميع، عمر القط، إريك تراروي، علي الملواني ونادر فرج، وشارك خلال أحداث اللقاء كل من، مروان حمدي، محمد خطاري، خالد النبريصي ومحمد زيدان.

افتتح نادر فرج التسجيل للدراويش في الدقيقة 8، بعد تمريرة من إريك تراوري، وسجل مروان حمدي الهدف الثاني، في الدقيقة 90، من ركلة جزاء.