شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي مساء غدا الخميس على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة المباراة التي ستدخل معسكرا والمبيت بأحد الفنادق، من أجل خوض مباراة زعيم الثغر والتي يرغب خلالها الفريق الأحمر في حصد الفوز ومواصلة عروضه القوية في الدوري والحفاظ على صدارة الترتب الذي يتربع على قمته برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن الزمالك والاتحاد السكندري اللذين يملكان نفس الرصيد من النقاط.