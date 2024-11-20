شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه المغرب والبحرين اليوم فى افتتاحية البطولة العربية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الأربعاء منتخب مصر للجولف للرجال، منتخبى المغرب والبحرين فى افتتاحية البطولة العربية للجولف بملعب الزوراء بدولة الإمارات.

وتعد تلك بداية قوية لمنتخب مصر الحائز على المركز الثانى فرق فى النسخة الماضية عندما يستهلون مشوار البطولة بمواجهة حامل لقب النسخة الماضية 2022 فريق أسود الأطلسى.

منتخب المغرب هو الأكثر حصداً للقب منذ بداية الألفية الثالثة "عشر مرات"، مقابل 12 مرة موزعة ما بين البحرين ومصر ولبنان والسعودية وتونس.

ويطمح منتخب مصر فى الجولف اقتناص اللقب تلك المرة والعودة للقاهرة بالكأس العربية بعد غياب 14 عاما، كما يحمل نجم المنتخب عيسى أبو العلا على عاتقه مهمة قيادة زملائه بالفريق لمنصة التتويج وأيضا الدفاع عن لقب الفردى الذى يحمله من النسخة الماضية، عندما اقتنصه للمرة الأولى فى تاريخه من بين أسود الأطلسى على أرضهم ووسط جماهيرهم، مكررا نفس إنجاز نجم منتخبنا دين نعيم فى نسخة 2019 بالمغرب أيضا.