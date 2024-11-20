شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على ضم الجزيرى لقائمة الزمالك فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عاد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

واستقر جوميز على ضم الجزيري لقائمة الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي، خاصة بعد اسبتعاده في لقاء سموحة الماضي لأسباب فنية، بعد قناعته أن اللاعب بدأ في استعادة مستواه المعهود.

وشهدت الأيام الماضية ظهور أزمة بين الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى والجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بسبب عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسى فى مواجهة البنك الأهلى بالجولة الأولى من مسابقة الدورى.

وتفاقمت أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك بعدما قرر الجهاز الفنى بقيادة جوميز استبعاد اللاعب من مواجهة سموحة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى، بعدها ابدى اللاعب غضبه الشديد من قرار المدرب.