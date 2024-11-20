شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن تصريحات شيكابالا بشأن تجديد عقد زيزو: لنا فى قصة يوسف وإخوته عبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض يستحق التمييز داخل الفريق، خاصة أن مستواه ثابت منذ 5 سنوات.

وأضاف حازم إمام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن تصريحات محمود شيكابالا بشأن تجديد عقد زيزو "جميلة"، لكن الظاهر دائما يكون غير الباطن، ولنا عبرة فى قصة سيدنا يوسف وإخوته، وأنصح بتجديد عقد زيزو ولكن "مش برقم مستفز".

وكان شيكابالا قال فى تصريحاته: "مبسوط جدًا النهاردة، بقالى 30 سنة فى الزمالك وعمرى ما شفت التجمع ده، المشاكل حاليًا أصبحت تحل بالعقل، وبالنيابة عن الفريق أعدكم بمزيد من البطولات فى الفترة المقبلة، والناس اللى بتقول إننا هنتضايق لو زيزو جدد، بالعكس احنا اللى بنطالب إن زيزو يجدد، وإن شاء الله جوميز يجدد ويبقى موجود معانا الفترة المقبلة".

وعن اعتزال شيكابالا بنهاية الموسم قال حازم إمام إن اللاعب وحده صاحب القرار، وعليه تقييم نفسه بنهاية الموسم وحسم موقفه بالمشاركة مع إدارة النادى.