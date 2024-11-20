شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري: مصطفى شوبير أفضل من والده.. وعواد يستحق الفرصة بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عصام الحضرى، حارس ومدرب حراس منتخب مصر السابق، أن مصطفى شوبير أفضل من والده أحمد شوبير من النواحي الفنية والعقلية.

وأوضح الحضرى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس: "عواد كان الأفضل لحراسة مرمى المنتخب أمام بوتسوانا في ختام تصفيات أفريقيا، لكن رؤية الجهاز الفني رشحت شوبير الصغير وهذا حقهم".

وتابع الحضري: "شوبير يستحق أفضل حارس مرمى في دوري أبطال أفريقيا، لكنه ليس أفضل لاعب في أفريقيا عموما، مصطفى شوبير سيحصل على جائزة من جوائز الكاف المرشح لها".

وعن الأفضل في حراسة المرمى بمصر قال: "الأفضل حاليا هو محمد الشناوي وبعده بمسافة كبيرة يأتي آخرون، ونفس الأمر كان في الفترة التي لعبت فيها، كنت ألعب في مكانة خاصة بمفردي وبعدي بمسافة كبيرة يأتي آخرون".

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.