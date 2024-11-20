شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ربيعة: لم أقدم شيئا لمنتخب مصر حتى الآن.. وجميع اللاعبين دعمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد ربيعة، مدافع سموحة ومنتخب مصر الأول، عن سعادته الشديدة ببداية مشواره الدولي مع الفراعنة والمشاركة أمام كاب فيردي وبوتسوانا، مشيرًا إلى أنه يتمنى الاستمرار ضمن المنتخب، وأنه تلقى خبر انضمامه للمعسكر من جانب عادل محجوب إداري سموحة، ووليد بدري إداري المنتخب المصري.

وقال ربيعة في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن استقبلني بشكل جيد في معسكر منتخب مصر، وأكد لي أن انضمامي جاء بمجهودي وطالبني بالتركيز فقط واللعب بشكل جماعي، وعدم الرهبة مطلقا خلال المباريات والتدريبات، وكان يدعمني بقوة هو وكل اللاعبين الذين تحدثوا معي أيضا".

وأضاف: "تلقيت دعما من الشناوي وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد، والفترة الحالية هي الأفضل في حياتي، كنت موجودًا مع لاعبين كبار، تحدثوا معي لدعمي وإزالة الرهبة خصوصا أنها المرة الأولى لي داخل منتخب مصر".

وأكمل: "لم أقدم شيئًا حتى الآن، وأتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المرحلة المقبلة، وفي وجود حسام حسن أصبحت الفرصة كبيرة لأي لاعب مصري بالانضمام للمنتخب، وهي خطوة مهمة يستحق عليها الشكر".

وزاد: "نتمنى حسم الصعود لكأس العالم القادمة، وحسام حسن يسعى لتحقيق المكسب دائمًا، بغض النظر عن التشكيل الذي يلعب به في أي لقاء، ويشعر بقيمة المنتخب المصري، وهو يتعامل بشكل جيد مع كل اللاعبين، واستفدت بشكل كبير من المعسكر الحالي".

وأتم: "لا أنشغل بالحديث عن ملف الانتقالات أو غيره، وعقدي مستمر مع سموحة لمدة ثلاث مواسم، وأي خطوة ستكون عن طريق النادي، وبالنسبة لحفل زفافي سوف يتم بالتنسيق مع الكابتن أحمد سامي مدرب الفريق، وسعيد بالتدريب تحت قيادته بكل تأكيد فهو من المدربين المميزين ويسعى دائما لتحقيق نتائج جيدة أمام كل الفرق".

وتعادل منتخب مصر أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 المقررة بالمغرب، وتقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.