شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: الأهلي مرجعية فى الإدارة.. وشحاتة وكوبر الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام الحضرى، حارس ومدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه حصل على شهادة تدريبية كمدير فني، قبل حصوله على شهادة تدريبية لحراس المرمى.

وأوضح الحضري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس: "بالنسبة للمدربين الذين عملت معهم في المنتخب فأعتبر أن حسن شحاتة وهيكتور كوبر الأفضل، لأنهما حققا نجاحات كبيرة للمنتخب، فالأول حصد ثلاثية أمم أفريقيا والثاني أعادة منتخب مصر للمونديال بعد غياب 28 عاما".

وتابع حارس مرمى السابق: "أخطأت وتعودت على أن أقف مجددا، وربنا أكرمني بعد كل مرة أتخذ فيها قرارا خاطئا، والحمد لله كانت العزيمة سلاحي للرد على كل الانتقادات التي تعرضت لها، فكل الانتقادات كانت وقودي لاستكمال المسيرة بنجاح".

وواصل الحضري: "هناك لاعبون أحبهم جدا وأحترم موهبتهم، هما خالد بيبو وإبراهيم سعيد، وكانا يستحقان الوصول لمكانة أفضل في كرة القدم، مما وصلا إليه من إنجازات ونجاحات".

وأكمل: "اللعب للأهلي شيء مختلف، كيان ومؤسسة واسم كبير على مستوى العالم، الأهلي لا يعتمد على أسماء من يديروه، هو كيان صامد بغض النظر عن تغيير الإدارات، ومؤسسة الأهلي مرجعية لبعض الأندية في العالم العربية والعالم".

وأتم تصريحاته: "مش بعترف إن فيه حارس خليفتي، والدي كمال الحضري أنجب الحضري وأغلق المصنع بعد ذلك، الكرة المصرية لم تنجب غير حضري واحد".

على صعيد آخر، تعادل الفراعنة أمام بوتسوانا إيجابيا بنتيجة 1-1 خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقررة بالمغرب.

تقدم منتخب بوتسونا بالهدف الأول عن طريق أمتلا كيباثو فى الدقيقة 8، قبل أن يتعادل تريزيجيه للفراعنة فى الدقيقة 16 من زمن المباراة.

خاص منتخب مصر المباراة بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وخط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، محمد ربيعة، محمد حمدي، وفي الوسط: مروان عطية، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، والهجوم: عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد.

وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة، فاز منتخب موريتانيا بهدف دون رد على الرأس الأخضر، وهو الفوز الذى لم يشفع للمرابطين لمرافقة مصر إلى النهائيات، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة السابعة خلف مصدر المتصدر بـ14 نقطة، وبوتسوانا صاحبة الـ8 نقاط.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025، في صدارة المجموعة الثالثة، بوصوله إلى 14 نقطة من الـ6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.