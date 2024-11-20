شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: نجاح التجربة المغربية بسبب استقرار فوزى لقجع فى منصبه 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن من يعمل في العمل العام يجب أن يتحمل النقد، ولكن يجب أن يكون نقدا بناء لعدم هدم كل ما تم تحقيقه.

وأضاف حازم إمام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "مافيش حد بينموا ويتطور في يوم، والكرة محتاجة هدوء بعض الشيء، والتجربة المغربية التي يتغنون بها سببها الاستقرار، لأن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي مستقر في منصبه لما يقرب من 10 سنوات، وتعرض المنتخب فى ولايته لإخفاقات عدة لكن لم يتم الإطاحة به لإيمان المسئولين بخطته وانتظار نتيجتها في المستقبل القريب وهو ما حدث بالفعل".

وتابع حازم إمام أنه يجب عدم محاسبة المسئولين في الكرة المصرية بالقطعة، وأتمنى أن يحقق المنتخب بطولة أمم أفريقيا المقبلة، ولكن في حالة الإخفاق أنظر ماذا سيحدث لمجلس اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب.

ووجه الثعلب الصغير رسالة إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه ينصب تركيزه على العمل فقط دون الالتفات لأى انتقادات.