شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت نتائج مباريات العودة لدور الـ 16 في بطولة الدوري الممتاز أ رجال والمرتبط تحت 16 سنة عن صعود فرق كلا من الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك وسبورتنج والجزيرة وطلائع الجيش والمصرية للاتصالات ومصر للتأمين إلى دور الثمانية من البطولة.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على الزهور بنتيجة 85-56 وصعد الأهلى بالفوز على الترام 79-55، وتغلب الاتحاد السكندرى على العاب دمنهور 94-61 بينما فاز الاتصالات على هليوبوليس 69-58.

ونجح سبورتنج فى الصعود لربع النهائي بالفوز على الطيران 85-38، وفاز الجيش على القناة 66-65، كما صعد الجزيرة على حساب الشمس 73- 61.